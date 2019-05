Cronaca



L'omaggio del vescovo a Santa Gemma: "Giovani, fate come lei"

domenica, 12 maggio 2019, 16:52

di eliseo biancalana

Ha voluto iniziare con un omaggio alla santa mistica lucchese il suo ingresso nella diocesi di Lucca. Nel suo viaggio verso la cattedrale di San Martino, il vescovo Paolo Giulietti ha fatto sosta al Santuario di Santa Gemma Galgani, per un breve momento di preghiera.

Applausi scroscianti hanno accolto l'arrivo del vescovo al Santuario. Il vescovo è arrivato da Capannori, seguito da un corteo di fedeli, per lo più giovani. Più volte, durante il suo cammino, monsignor Giulietti si è fermato a salutare le persone che incontrava.

Entrato nel santuario è stato accolto dai padri passionisti. È stato letto un brano del Vangelo di Giovanni, sull'incontro di Gesù con i discepoli a Emmaus. E poi il vescovo ha detto alcune brevi parole, rivolgendosi ai giovani, invitando a prendere Santa Gemma come esempio.

"Il papa ha ribadito e ribadisce che voi giovani siete importanti - ha detto il vescovo -. Bisogna fare come Gemma, pensare che Gesù è la persona più importante della vostra vita". Ha poi rivolto una preghiera alla santa, chiedendo "che la gioventù di Lucca non si stanchi e non si perda di coraggio, ma che segua con gioia e insistenza Gesù".

Nel santuario il vescovo ha incontrato il cardinale Gualtiero Bassetti, vescovo di Perugia, diocesi di provenienza di monsignor Giulietti. I due si sono abbracciati. Finito il momento di preghiera e dopo una pausa di ristoro, i pellegrini hanno ripreso il loro viaggio verso la cattedrale.