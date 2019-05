Cronaca



Luccasenzabarriere onlus al Festival del Volontariato

giovedì, 9 maggio 2019, 12:00

C’è anche l’associazione Luccasenzabarriere onlus al Festival Italiano del Volontariato, in programma, dal 10 al 12 maggio a Lucca. Giovedì 8 maggio, l’associazione è stata contattata dal Centro Nazionale del Volontariato (CNV) per verificare l’allestimento e l’accessibilità agli stand della manifestazione, che si svolgerà a Palazzo Ducale.

In presenza del presidente e del direttore nazionale del CNV, Pier Giorgio Licheri e Paolo Bicocchi, il presidente di Luccasenzabarriere onlus, Domenico Passalacqua, ha fatto le adeguate verifiche per quanto riguarda l’accessibilità. Inoltre, per la prima volta, al Festival è stato allestito un palco accessibile attraverso una rampa dedicata alle esigenze delle persone disabili. “La nostra associazione si ritiene soddisfatta dal fatto che in questi ultimi mesi è stata contattata più volte per rendere alcune manifestazioni cittadine sempre più a misura delle esigenze delle persone disabili – ha commento il presidente della onlus Domenico Passalacqua –. Lo scorso novembre garantimmo l’accessibilità del Real Collegio, con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, di Andare Oltre si Può e del Rotary Club. Recentemente, in collaborazione con l’associazione Andare Oltre si Può e il Rotary Club, abbiamo partecipato al progetto per l’installazione di 11 rampe mobile in alcuni esercizi del centro storico. Ora c’è stata questa collaborazione con il CNV per il Festival del Volontariato. Dove c’è bisogno di dare una mano per i diritti dei disabili, noi ci siamo”.

Sempre nell’ambito del Festival Italiano del Volontariato, nel pomeriggio di venerdì 10 maggio, Luccasenzabarriere onlus sarà inoltre presente, assieme al presidente del Rotary Stefano Giurlani, al convegno “Turismo accessibile e volontariato in Toscana: scenario attuale e prospettive per il futuro”.