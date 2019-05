Cronaca



"Luccasenzabarriere" sul piede di guerra: presidio davanti al comune

venerdì, 3 maggio 2019, 10:54

di gabriele muratori

"Abbiamo fatto delle richieste alle quali il comune e il sindaco non hanno mai nemmeno risposto". Questo è quanto introdotto stamani dal presidente di Luccasenzabarriere Onlus, Domenico Passalacqua, che dalle 9, assieme ad altri iscritti all'associazione, stanno mettendo in atto un sit-in di protesta per essere ricevuti dal sindaco e ottenere delle risposte concrete ma soprattutto ufficiali.



"Lo scorso anno abbiamo raccolto circa 500 firme per due nostre petizioni, ovvero quella in cui si richiedeva la collocazione dei cosiddetti Stalli Rosa e quella in cui si richiedeva l'assegnazione dei posti auto per i disabili, a coloro che ne hanno diritto e che a seguito dell'ultima revisione comunale gli è stato revocato".



Gli Stalli Rosa, così come già realizzati da altri comuni, riguardano posto auto riservati a donne in gravidanza, neomamme e neopapà con bambini piccoli al seguito, così da agevolare i loro spostamenti, ed al momento pare la città ne sia ancora sprovvista, mentre la questione dei posti auto disabili, si riferisce al fatto che da una recente revisione, il comune avrebbe tolto dei posto auto nel centro storico ad una serie di aventi diritto. "Secondo loro, alcuni disabili non hanno i requisiti per conservare il posto riservato" - continua Passalacqua - "Perché per la Asl queste persone sulla sedia a rotelle hanno bisogno di assistenza e per il comune invece no?".



Per entrambe le petizioni, i componenti l'associazione, hanno realizzato vari gazebi per la raccolta firme, sempre alla presenza di consiglieri comunali di maggioranza o opposizione. "Abbiamo depositato in comune tutta la documentazione con le nostre ragioni, ma in circa cento giorni trascorsi, nemmeno una risposta abbiamo ricevuto. Oggi siamo qui davanti la sede comunale per chiedere di essere ricevuti dal sindaco" - continua Passalacqua - "e chiediamo l'intervento anche di Asl e magistratura. Comunque sia, teniamo a precisare che non vogliamo promesse, ma fatti concreti, con scritte ufficiali, e ce ne andremo solo dopo ottenuto quanto di nostro diritto".