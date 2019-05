Cronaca



L'ultimo saluto a don Beniamino

venerdì, 3 maggio 2019, 13:20

di luigi serrapica

C’era tanta gente, oggi, al funerale di don Beniamino Bedini a Capezzano Pianore. C’erano le autorità civili e militari, c’erano gli agenti della polizia di stato, presso cui don Beniamino era stato cappellano. Non mancavano le associazioni, come la Misericordia, ma soprattutto non è mancata la gente, i fedeli.



Il sacerdote, 46 anni, aveva avuto un incidente sulla bretella tra Massarosa e Lucca morendo sul colpo. La notizia, come spesso accade in questi casi, aveva fatto in fretta a diffondersi e sul web, tra le pagine Facebook di amici e fedeli che lo avevano conosciuto e apprezzato, si è sparso un cordoglio virtuale che oggi ha avuto un luogo dove esprimersi. “Sono appena arrivata da Lucca, non potevo mancare”, commenta una signora che aveva conosciuto il parroco quando era stato a sant’Anna. Un ragazzo con i capelli lunghi, vicino a lei, annuisce con gli occhi lucidi.

La commozione è stata palpabile. La chiesa di Capezzano gremita, tanta gente a seguire la funzione anche nella piazza antistante. Nemmeno le sedie e le panche aggiunte dai volontari della Misericordia sono state sufficienti a far sedere tutti. “Non riesco ancora a crederci”, “Come è possibile, come è stato possibile?”, si sente sussurrare tra i banchi prima e dopo la cerimonia funebre. “Vedere tanta partecipazione è consolante, almeno un po’, in questo momento. È segno di un affetto sincero e condiviso, comunitario”, dice uno dei parroci giunti per la celebrazione. Il nuovo arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, ha fatto arrivare un messaggio per la comunità letto dal vescovo emerito, Italo Castellani, che dice: “Ricordo il momento in cui abbiamo comunicato alla madre di don Beniamino la terribile notizia. Una sola domanda ci ha posto, ‘perché?’ ed è una domanda umanamente comprensibile”.



Tanti i giovani presenti, con cui il sacerdote aveva da sempre saputo creare un legame significativo. Le lacrime di uno scout adolescente davanti al feretro portato in spalla da due poliziotti e due volontari della Misericordia riassume il sentimento popolare di cordoglio e smarrimento di una comunità. “Carissimo don Beniamino, grazie per il bene che hai seminato ovunque tu sia stato”, conclude il vescovo. La cerimonia si è conclusa con un lungo applauso dei fedeli, quasi fosse un’ultima, vigorosa stretta di mano a un uomo allegro e scherzoso che tanto ha dato alle sue comunità.



Dopo la benedizione conclusiva, la salma è stata portata a Fossole, il paese natio di don Beniamino Bedini.