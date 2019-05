Cronaca



Luna Park, lavori in corso

giovedì, 23 maggio 2019, 17:51

di eliseo biancalana

È già in movimento la macchina preparativa della prossima edizione del luna park che prenderà il via il 24 agosto. Oggi la commissione organizzativa ha fatto un sopralluogo in piazzale don Baroni con gli assessori Valentina Mercanti (attività produttive) e Celestino Marchini (traffico).

L'incontro è servito per preparare la logistica dell'evento. Tra i temi discussi le possibili modifiche alla viabilità, l'accesso ai parcheggi e la possibilità di ricavare ulteriori posti auto per i disabili. "Si sta guardando tutta l'organizzazione del Luna Park. Ci saranno novità e misure migliorative" ha garantito l'assessore Mercanti.

Erano presenti per la commissione Gianni Menta, Alberto De Luca, Denis Lazzari e Rizzieri Ciabattari.