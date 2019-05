L'urlo dei sindacati BPM: "Rimborsate tutto, rimborsate subito"

Altri articoli in Cronaca

domenica, 19 maggio 2019, 21:40

Sono partiti sabato mattina alle 8 alla volta di Verona, alcuni degli studenti della scuola media "Carlo del Prete" dell'Istituto Comprensivo Statale Lucca 3 di Via Don Minzoni a Sant'Anna, per partecipare al concorso nazionale musicale "Scuole in musica"

domenica, 19 maggio 2019, 17:35

Un successo storico, fortemente voluto e cercato: la Zona lucchese concede il bis e conquista per il secondo anno di seguito le Soccorsiadi, le Olimpiadi del Soccorso organizzate in occasione dei May Days 2019 di Prato

sabato, 18 maggio 2019, 17:03

Prosegue il lavoro di approfondimento della commissione politiche sociali e sociosanitarie del Comune di Lucca in tema di progetti per la disabilità e la non autosufficienza

sabato, 18 maggio 2019, 13:10

Per continuare a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza urgenza, la Regione Toscana ha messo in campo una serie di misure straordinarie, grazie a due delibere approvate alla fine del mese di aprile, in grado di fornire delle risposte importanti:

sabato, 18 maggio 2019, 09:57

Venerdì 24 maggio, a partire dalle 9, si svolgerà il secondo Sciopero Globale per il Clima, organizzato dai movimenti Earth Strike e Fridays for Future. Il corteo, che vedrà una larga partecipazione da parte degli studenti della zona, partirà da piazzale Verdi e sfilerà per le vie della città.

venerdì, 17 maggio 2019, 15:13

In occasione della giornata mondiale contro omofobia, bifobia e transfobia, festeggiata in tutto il mondo il 17 maggio, Lucca si tinge di arcobaleno