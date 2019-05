Messa in ricordo di Giuliano Lombardi

Altri articoli in Cronaca

martedì, 21 maggio 2019, 09:13

Leopoldo Falco sarà il nuovo prefetto di Lucca. Falco, 64 anni, ex prefetto di Trapani, dal 2016 al ministero

lunedì, 20 maggio 2019, 20:47

Sabato 25 maggio saranno due gli eventi in programma: la “passeggiata senza barriere” al mattino tra le vie della città della lunghezza di 2,7 km e, nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 18:30, presso il Palazzo delle Esposizioni in Piazza San Martino, il convegno “per una città senza barriere”

lunedì, 20 maggio 2019, 17:11

Addio ai codici colore utilizzati fino ad oggi per definire il livello di urgenza al momento del triage: da domani parte anche a Lucca il nuovo sistema regionale con codici di priorità numerici che andranno dall'uno dell'emergenza al cinque della non urgenza

lunedì, 20 maggio 2019, 15:38

Prolungato il codice giallo fino alle 14 di domani, martedì 21 maggio, per pioggia e temporali che saranno più probabili sulla parte settentrionale e nell'interno della Toscana. Lo ha emesso lasala operativa della protezione civile regionale

lunedì, 20 maggio 2019, 15:04

La sentenza per il caso del rene sano asportato per errore, al posto di quello intaccato dal tumore, è stata rinviata a lunedì 10 giugno alle 9.30 quindi, ad oggi, sulla vicenda di Guido Dal Porto, 58enne vittima di un episodio di malasanità salito alla ribalta delle cronache nazionali, non...

lunedì, 20 maggio 2019, 13:26

Dopo il successo della prima edizione, torna “Una Marcia in Più”. La giornata dedicata allo sport e alla disabilità, organizzata da Luccasenzabarriere onlus, si terrà sabato 25 maggio