Molti giovani tra i partecipanti al secondo sciopero globale per il clima

venerdì, 24 maggio 2019, 15:22

di barbara ghiselli

Questa mattina ha sfilato per le vie del centro il corteo formato da moltissimi giovani ma anche adulti che, in occasione del secondo sciopero globale per il clima, hanno voluto ribadire l'importanza di creare politiche ambientali più serie ed efficienti. Il corteo, organizzato a Lucca dai movimenti Earth Strike e Fridays for future ha visto una larga partecipazione di studenti che hanno voluto fare sentire la loro voce a proposito di questa tematica di grande interesse.

Sono scesi in piazza per chiedere che, come è stato già fatto, dopo il primo sciopero del 15 marzo in Inghilterra e in Irlanda, anche il governo italiano dichiari l'emergenza climatica. Chiedono inoltre l'azzeramento delle emissioni nette europee entro il 2030 e che la lotta al cambiamento climatico diventi la priorità numero uno del governo italiano e dell’unione europea, oltre alla massima trasparenza sui dati relativi alle emissioni e sui progressi fatti.

Proprio in virtù di ciò chiedono che il governo si impegni a destinare adeguate risorse al cambiamento climatico, a implementare una politica di riqualificazione dei lavoratori attualmente impiegati nei settori inquinanti oltre a una riforma della gestione dei rifiuti e all'interruzione dei sussidi ai combustibili fossili.

I partecipanti ritenendo che, oltre al governo, anche il comune e la provincia di Lucca, possano fare molto, chiedono che si attivino in questo senso. Il corteo che si è snodato per le vie di Lucca per raggiungere il Caffè delle Mura ha fatto una sosta in piazza Anfiteatro, dove c'è stato un momento di forte impatto, dovuto al flash mob, che ha visto i manifestanti distendersi a terra, al suono di una sirena, e fingere di essere morti.

Molte le realtà che hanno aderito a questa manifestazione tra le quali Amnesty Lucca, il consorzio di bonifica 1 Toscana Nord e i comitati in difesa dell'ambiente del territorio.