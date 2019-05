Cronaca



Mountain bike per la polizia grazie alla generosità dei privati

martedì, 7 maggio 2019, 14:41

Grazie alla generosità di “Pro Classic Cycle” di Cesar Buena Jr, in via Cesare Battisti, e al “Bar Catelli” di Giovanni Catelli sulla Pesciatina, che hanno donato due Mountain Bike alla polizia di stato, e alla disponibilità delle assicurazioni Generali, da oggi i poliziotti di quartiere pattuglieranno il centro storico di Lucca anche in bicicletta.

La nuova modalità operativa, permetterà agli operatori maggiore mobilità all’interno delle Mura, consentendo loro di spostarsi velocemente senza l’ingombro dell’autovettura, nel rispetto dell’ambiente e del contesto pedonale e turistico.