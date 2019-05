Cronaca



Nuove tariffe per le Torri e l'Orto Botanico: pagano meno le famiglie a fronte di un lieve aumento per il biglietto singolo

mercoledì, 29 maggio 2019, 12:21

Nuove tariffe per l'ingresso alla Torre Guinigi, alla Torre delle Ore e all'Orto Botanico.

Lo ha deciso la giunta nella seduta di ieri (28 maggio), con l'approvazione di una delibera che opera una ricognizione dei vari immobili e dei relativi spazi aperti che vengono assegnati dal comune per l'organizzazione di eventi a carattere culturale e sociale, stabilendo al contempo una nuova tariffazione per le Torri e l'Orto Botanico, visitati ogni anno da migliaia di turisti. La delibera stabilisce l'aumento di 1 euro per il biglietto singolo di accesso, che passa da 4 a 5 euro e introduce il biglietto cumulativo di 8 euro per le famiglie composte da due genitori e da figli con età inferiore a 14 anni. Per quanto riguarda invece la concessione di immobili per la realizzazione di eventi temporanei sono previste tariffe agevolate per i soggetti che rientreranno nella programmazione del comune.

“Con questa revisione – spiega l'assessore alla cultura e al turismo Stefano Ragghianti – abbiamo voluto avvantaggiare le tante famiglie che ogni anno visitano i principali monumenti cittadini gestiti direttamente dal comune, mantenendo al contempo in piedi tutte le altre agevolazioni e riduzioni già previste, come quelle per le scolaresche e i biglietti cumulativi. Il moderato incremento del biglietto per i visitatori singoli servirà a sostenere le spese necessarie al costante lavoro necessario a gestire e manutenere questo grande patrimonio storico e culturale della nostra città”.

Nel dettaglio per l'ingresso all'Orto Botanico e alle Torri il biglietto singolo costerà 5 euro, il biglietto familiare 8 euro, il biglietto cumulativo per le tre visite 9 euro e sarà valido per due giorni. All'Orto Botanico l'abbonamento annuale singolo continuerà a costare 30 euro, quello per le famiglie 50 euro, il biglietto scolastico 30 euro per classe, 50 euro con visita guidata. Si continuerà ad applicare la tariffa ridotta (4 euro a persona e 6 per il biglietto cumulativo) ai gruppi sopra 10 persone e guida, alle persone che hanno più di 65 anni, ai bambini da 6 a 14 anni e agli studenti. Previsto l'ingresso gratuito ai bambini che non hanno compito 6 anni, alle persone disabili con accompagnatore, alle scuole del comune di Lucca, agli studenti che effettuano la visita per motivi di studio, alle guide turistiche e alle guide ambientali.