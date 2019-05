Cronaca



Nuovo avviso di indagine di mercato per la gestione dell'ostello: cambiate le condizioni

giovedì, 23 maggio 2019, 17:16

Verrà pubblicato domani il secondo avviso di indagine di mercato per la presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di affidamento della gestione in concessione dell’Ostello di San Frediano, dopo che la prima procedura non ha avuto esito positivo.

La concessione prevede anche in questo caso alcuni “servizi minimi”che dovranno essere garantiti, come il servizio di pernottamento con la somministrazione della prima colazione, il servizio bar/ristorante, quello di prima accoglienza e informazione turistico culturale e altri servizi accessori innovativi e di valorizzazione della struttura per lo sviluppo del turismo culturale, scolastico, sportivo e ricreativo. Come già annunciato dall'assessore al turismo nelle scorse settimane, tra le principali novità si segnala la durata della concessione, che passa da 6 a 7 anni e l'importo a base di gara della concessione, che passa dai 60 mila euro l'anno del primo avviso ai 20.000 euro di quello attuale.

L'amministrazione comunale ha voluto in questo modo rendere più vantaggiose le condizioni per la concessione del servizio, in considerazione del fatto che l'immobile, di proprietà del Comune, necessita di tutta una serie di interventi di ristrutturazione che dovranno essere sostenuti direttamente dal soggetto cui verrà affidata la gestione.

L'intento è quello di restituire alla città un’importante struttura ricettiva per il turismo giovanile e studentesco, dei luoghi e dei cammini storici e religiosi, nonché di sostegno e utilizzo per i molti eventi che la città accoglie e promuove. L'Ostello negli ultimi anni è stato al centro di una lunga diatriba fra il Comune e il vecchio gestore, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù, fino alla revoca della gestione da parte dell'amministrazione nel 2016 e il ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Aig. Il pronunciamento definitivo del Tar del febbraio 2018 ha riportato l'Ostello nella piena proprietà del Comune e questo ha consentito all'amministrazione di impostare un nuovo bando.

Gli interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse entro il 10 giugno.