Operai morti per Luminara, chiesto rinvio a giudizio: la decisione al Gup

venerdì, 24 maggio 2019, 09:58

È in corso un intervento dei vigili del fuoco in centro storico, all'angolo tra via Buia e via Fillungo, per la caduta di alcuni pezzi di cornicione da un palazzo. Sul posto è presente anche la polizia. Notizia in aggiornamento

venerdì, 24 maggio 2019, 00:34

Sesto posto per lo studente Andrea Vllhai dell’Istituto Professionale ‘Giorgi’ di Lucca. Lo studente del ‘Giorgi’ ha ottenuto la possibilità di uno stage lavorativo di 20 ore presso un laboratorio partner dell’azienda nella provincia di Lucca più un buono d’acquisto di 300 euro in prodotti Ruthinium

giovedì, 23 maggio 2019, 17:51

È già in movimento la macchina preparativa della prossima edizione del luna park che prenderà il via il 24 agosto. Oggi la commissione organizzativa ha fatto un sopralluogo in piazzale don Baroni con gli assessori Valentina Mercanti (attività produttive) e Celestino Marchini (traffico)

giovedì, 23 maggio 2019, 17:16

L'intento dell'amministrazione è quello di restituire la struttura ricettiva alla città, dopo anni di stallo dovuto alla vecchia gestione Aig e al contenzioso che ha portato alla revoca della concessione

giovedì, 23 maggio 2019, 17:15

L'amministrazione comunale ricorda che lunedì 27 maggio inizieranno i lavori Anas sulla SS12 “Variante di ponte a Moriano” per sostituire e ripristinare i giunti di dilatazione di tre viadotti. Il cantiere durerà circa un mese, si svilupperà nel tratto della variante compreso tra lo svincolo per Sesto di Moriano e...

giovedì, 23 maggio 2019, 12:53

Un fine settimana di iniziative, per riportare il fiume al centro della vita della città. Quattro giorni di incontri, laboratori, impegno, musica, iniziative culturali, degustazioni, per fare festa al Serchio e per abitare Lucca, a partire dalle sponde del fiume