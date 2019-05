Paura al bar, scippano la borsa a una turista

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 31 maggio 2019, 16:39

Da sabato primo giungo un ricco programma di appuntamenti per commemorare il santo armeno icona della reciproca accoglienza e della carità

venerdì, 31 maggio 2019, 14:24

Una recrudescenza degli attacchi del cinipide del castagno, il parassita che colpisce le gemme apicali di queste piante riducendone la capacità produttiva, è emersa in numerosi comparti castanicoli toscani. La regione si è subito attivata per verificare la portata del problema

venerdì, 31 maggio 2019, 13:42

Angela Acordon, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, interviene per fare alcune precisazioni circa la manifestazione "Liberamente Jazz" che si sarebbe dovuta svolgere venerdì 31 maggio in piazza San Francesco

venerdì, 31 maggio 2019, 13:24

Apre il 3 giugno il bando per le famiglie lucchesi che si trovano in situazione di difficoltà economica per chiedere le agevolazioni sulla tariffa del servizio idrico integrato

venerdì, 31 maggio 2019, 12:58

Il comitato di indirizzo per la Luminara di Santa Croce ha infatti deciso di introdurre per la prima volta anche a Lucca i lumini a basso consumo con fiammella artificiale autoalimenta sul percorso della processione del 13 settembre, che andranno quindi a sostituire quelli classici in cera

venerdì, 31 maggio 2019, 12:54

Escursioni di rafting sul Serchio, l'osservazione naturalistica del parco fluviale, buona cucina e un pomeriggio dedicato ai bambini e ai più piccoli. Si avvia alla conclusione il "Festival del Fiume 2019"