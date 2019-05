Cronaca



Pedone investito a Monte San Quirico

mercoledì, 8 maggio 2019, 15:33

di eliseo biancalana

Brutto incidente sulla via per Camaiore nel primo pomeriggio di oggi. Un pedone è stato investito da un'automobile, riportando delle contusioni multiple.

L'episodio è avvenuto nei pressi della pasticceria Marinella a Monte San Quirico. A rimanere ferito è stato un uomo di 35 anni. La centrale 118 è stata allertata alle ore 13.10. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza della Croce Verde di Lucca. Era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma poi l'intervento è stato annullato.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso da dinamica al pronto soccorso dell'ospedale San Luca. Poi, però, è stato deciso il trasferimento al Pronto Soccorso di Cisanello per ulteriori approfondimenti. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia municipale per i rilievi.