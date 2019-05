Piana, gatti scomparsi e ritrovati morti: le guardie zoofile dell'Oipa Lucca lanciano l'allarme

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 23 maggio 2019, 12:53

Un fine settimana di iniziative, per riportare il fiume al centro della vita della città. Quattro giorni di incontri, laboratori, impegno, musica, iniziative culturali, degustazioni, per fare festa al Serchio e per abitare Lucca, a partire dalle sponde del fiume

giovedì, 23 maggio 2019, 10:57

Mercoledì 22 maggio i presidenti o delegati delle CARD, come esponenti del Consiglio Nazionale, si sono ritrovati in Sala degli Specchi a Palazzo Orsetti a Lucca, dove c’è stato per l’amministrazione comunale il saluto del vice sindaco Giovanni Lemucchi

mercoledì, 22 maggio 2019, 17:31

Anas (Gruppo FS Italiane) ha programmato un intervento di manutenzione sulla Variante di ponte a Moriano (SS12/varB) lungo la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero, nel comune di Lucca, per sostituire e ripristinare i giunti di dilatazione di tre viadotti

mercoledì, 22 maggio 2019, 16:16

Codice giallo per pioggia e temporali che interesseranno le aree appenniniche e quelle centro-meridionali della Toscana con validità dalle 13 fino alle 21 di oggi, mercoledì 22 maggio, e dalle 13 fino alle 21 di domani, giovedì 23 maggio

mercoledì, 22 maggio 2019, 16:02

L'amministrazione comunale ha stanziato 320 mila euro nel programma triennale delle opere pubbliche: lavori entro quest'anno. Previsti nei prossimi due anni altri interventi per un totale di 920 mila euro

mercoledì, 22 maggio 2019, 12:55

Questo il nuovo CdA: presidente, Maido Giovacchino Castiglioni; vice presidente, Lucia Corrieri Puliti; consiglieri, Massimo Barsanti, Maria Carmela Mazzarella, Maria Teresa Perelli, Tiziano Pieretti