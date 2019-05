Pontetetto, ira di cittadini e commercianti per il cantiere infinito

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 10 maggio 2019, 12:35

Fervono gli ultimi preparativi in vista di domenica 12 maggio, per l’ingresso di vescovo Paolo a Lucca

venerdì, 10 maggio 2019, 11:25

Nota dei sindacati del Banco BPM sullo sciopero e la manifestazione indetti a Lucca per il prossimo 20 maggio

venerdì, 10 maggio 2019, 11:09

Rintracciato il marocchino che si era dato alla fuga in auto dopo aver causato un incidente a Porta San Pietro ed investito una donna con un passeggino

venerdì, 10 maggio 2019, 11:06

Inaugurato questa mattina alle ore 9.00 il taglio del nastro per il tradizionale Festival del Volontariato, che come tutti gli anni si svolge in uno dei cuori pulsanti della città

giovedì, 9 maggio 2019, 21:01

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi in centro città: un'auto con due persone ha prima colpito un'altra vettura tagliandole la strada quindi è fuggita non senza prima aver scatenato scompiglio in piazza Bernardini

giovedì, 9 maggio 2019, 15:07

Prosegue il lavoro per l’organizzazione della celebrazione d’inizio del ministero episcopale di vescovo Paolo a Lucca. Per la messa, in programma per domenica 12 maggio alle ore 18 nella Cattedrale di San Martino, hanno già comunicato la propria presenza molti rappresentati del clero e delle istituzioni