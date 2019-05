Cronaca



Porco fluviale

lunedì, 6 maggio 2019, 16:17

Così si presentava questa mattina il parco fluviale adiacente il Serchio a Sant'Anna. Colpa di chi abbandona i rifiuti, di chi non li raccoglie o di chi non ha ancora capito che serve qualche cestino in più. Sono ormai mesi che, soprattutto durante le festività, il parco fluviale, in corrispondenza dell'unico cestino presente lungo al strada, diventa una sorta mini - discarica.

Se non passa l'addetto al ritiro dei rifiuti, lo spettacolo non è il massimo. Tuttavia, trattandosi di situazione che si ripete frequentemente, forse l'amministrazione comunale dovrebbe provvedere a posizionare qualche altro cestino lungo la via.