Poste Italiane: otto nuovi “Punto Poste” per la rete E-Commerce di Lucca

venerdì, 31 maggio 2019, 10:26

Sono 250 gli arredi donati alle associazioni di volontariato grazie al progetto "Arredi solidali" lanciato a Natale scorso dalla Fabio Perini SpA e dal Centro Nazionale per il Volontariato. Tutti complementi in ottimo stato che fino a pochi mesi fa riempivano gli uffici della Fabio Perini SpA e adesso sono...

giovedì, 30 maggio 2019, 23:24

Nato a Napoli il 31 luglio del 1955, laureato in Giurisprudenza all’Università di Napoli, ha iniziato la sua carriera nel 1982 presso la Prefettura di Pistoia

giovedì, 30 maggio 2019, 15:38

Si svolgerà domenica 2 giugno in Cortile degli Svizzeri, a Lucca, la cerimonia per il 73° anniversario della Fondazione della Repubblica

giovedì, 30 maggio 2019, 13:28

Si terrà domani lo sciopero nazionale dei lavoratori del settore delle pulizie indetto dai sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti. In vista della mobilitazione, la Uil di Lucca ha tenuto oggi una conferenza stampa per illustrare le ragioni della protesta e le difficoltà dei lavoratori del settore a livello locale

giovedì, 30 maggio 2019, 13:05

Nuovi interventi sul reticolo dei corsi d'acqua toscani per la difesa del suolo. Ammontano a circa 10 milioni di euro le risorse che saranno destinate alle opere per la tutela del territorio e dell'equilibrio idrogeologico in alcune aree della Toscana

mercoledì, 29 maggio 2019, 15:44

Riceviamo e pubblichiamo questa nota dei sindacati Fabi, First Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin della Toscana e La Spezia del Banco Bpm in merito alla mobilitazione del 20 maggio