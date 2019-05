Cronaca



Precipita con l'auto sull'argine del Serchio dopo aver bevuto: denunciata

giovedì, 16 maggio 2019, 12:16

Questa notte, intorno alle 3:30, una macchina è precipitata sull'argine del Serchio, nei pressi di Ponte San Pietro. Per fortuna la vegetazione ha impedito all'automobilista di finire in acqua. Per recuperare l'auto, insieme alle volanti e alla polizia stradale, sono intervenuti i vigili del fuoco. La donna che era al volante non ha riportato lesioni, ma è stata trovata in stato di evidente ubriachezza, con un tasso alcoolemico di 1,08 g/l. Pertanto sarà denunciata per guida in stato di ebrezza.