Cronaca



Pulizie, domani lo sciopero dei lavoratori

giovedì, 30 maggio 2019, 13:28

di eliseo biancalana

Si terrà domani, venerdì 31 maggio, lo sciopero nazionale dei lavoratori del settore delle pulizie indetto dai sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti. In vista della mobilitazione, la Uil di Lucca ha tenuto oggi una conferenza stampa per illustrare le ragioni della protesta e le difficoltà dei lavoratori del settore a livello locale.



Il contratto nazionale dei settori pulizie e servizi integrati/multiservizi è scaduto da oltre 12 mesi. I sindacati reclamano il rinnovo del contratto, chiedono un adeguamento salariale e che sia mantenuto il diritto alla retribuzione dei primi tre giorni di malattia. A quanto riferito in conferenza stampa, a Lucca e nella Piana sono oltre 3mila i lavoratori interessati.

"È un settore dove davvero c'è un disagio fortissimo - ha sostenuto Massimiliano Bindocci (Uil) -. Di quelli che seguo è uno dei più disgraziati". "C'è un problema di regole, di sicurezza e di considerazione dei lavoratori" ha spiegato. Particolarmente critica la situazione degli addetti che operano in subappalto per le aziende private.



Guardando al contesto locale, è stata segnalata la situazione degli addetti alle pulizie dell'ospedale, che non sono esentati dal pagare il parcheggio nonostante si rechino al San Luca per motivi di lavoro.