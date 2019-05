Recuperato dai vigili del fuoco un daino senza vita

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 1 maggio 2019, 13:18

Le parole di cordoglio del vescovo Italo Castellani per la morte del presbitero don Beniamino Bendini

martedì, 30 aprile 2019, 20:39

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla Bretella direzione Firenze al chilometro 76 nel tratto compreso tra Massarosa e Lucca Ovest. La vittima è don Beniamino Bedini ex parroco di S. Anna

martedì, 30 aprile 2019, 16:43

In vista dell’ingresso di vescovo Paolo in città il 12 maggio, data in cui inizierà il mandato episcopale a Lucca, la diocesi, con la collaborazione di diverse associazioni, sta predisponendo tutti gli accorgimenti utili per quanto riguarda l’accoglienza affinché tutto si svolga nel modo migliore

martedì, 30 aprile 2019, 16:12

Durante lo svolgimento del cantiere verranno interdetti al traffico veicolare tratti di via Vecchia Romana e via dei Paladini, fatta eccezione per i residenti

martedì, 30 aprile 2019, 12:55

La scadenza per richiedere l'incentivo per acquisto libri e materiale didattico è il 14 giugno 2019. Per i redditi Isee sotto i 15.748,79 euro occorre rivolgersi ai comuni di residenza

martedì, 30 aprile 2019, 12:12

Il 2018 è stato per Geal, l'azienda che gestisce il servizio idrico nel comune di Lucca, un anno record per gli investimenti che sono passati dai circa 4.472.000 euro dell'anno precedente ai 6.169.975. Positivo anche il risultato economico con un utile netto di 2.154.456 milioni di euro