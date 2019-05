Cronaca



Rinnovato il cda della Fondazione per la Coesione Sociale

mercoledì, 22 maggio 2019, 12:55

di barbara ghiselli

“Gli obiettivi del nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione per la Coesione Sociale sono quelli di fare e creare sinergia con le istituzioni e associazioni per conoscere i reali bisogni del territorio in continuità con quanto fatto nei precedenti quattro anni, portando a termine i progetti iniziati e iniziandone altri che possano essere d'aiuto per la collettività”.

Queste le parole di Lucia Corrieri Puliti, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (FCRL) alla conferenza stampa di presentazione del nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione per la Coesione Sociale, creata nel 2015 dalla FCRL quale proprio “braccio operativo” nell’ambito delle problematiche sociali. Questo il nuovo CdA: presidente, Maido Giovacchino Castiglioni; vice presidente, Lucia Corrieri Puliti; consiglieri, Massimo Barsanti, Maria Carmela Mazzarella, Maria Teresa Perelli, Tiziano Pieretti e il coordinatore Fabrizio Michelini.

Come spiegato da Corrieri Puliti la Fondazione per la Coesione Sociale (FCS) è dunque una “fondazione di scopo”, un ente strumentale che permette di interagire in maniera più efficace con i bisogni della collettività, valutandone da vicino le priorità. Un soggetto dunque, in grado di colloquiare in modo diretto con gli interessati, mettendoli in connessione tra di loro, anche allo scopo di potenziare le qualità e l’efficienza di chi opera nei vari settori del sociale. “La Fondazione per la Coesione Sociale, - ha evidenziato Corrieri Puliti - pertanto, lavora in stretta sinergia con le comunità di riferimento, avendo individuato nella sussidiarietà il principale strumento di lavoro: la Fondazione è infatti, tra l’altro, soggetto partner nella programmazione del “Dopo di noi” nelle zone socio-sanitarie di Lucca, Versilia e Valle del Serchio. Inoltre, FCS ha istituito un comitato consultivo che si riunisce periodicamente ed è formato dai rappresentanti di tre associazioni ( ANFFASS, Arca Crea e Misericordia di Corsagna) appartenenti alle tre articolazioni territoriali (Lucca e Piana, Versilia, Media Valle/Garfagnana) e dai presidenti dell’articolazione zonale della conferenza dei sindaci”.

Ha preso poi la parola il presidente della FCS, Maido Castiglioni che ha ribadito la scelta strategica della Fondazione che è quella di operare prevalentemente per il “durante e dopo di noi”, e cioè per favorire la creazione di strumenti in grado di garantire cure, serenità e futuro a soggetti affetti da disabilità: una problematica, questa, che coinvolge un numero sempre crescente di famiglie e di comunità e che richiede risposte di carattere sociale e non soltanto sanitario.

Castiglioni ha poi fatto presente che la cifra fino ad ora investita per la costruzione di nuove infrastrutture è stata di due milioni e 700 mila euro, ha inoltre ricordato la grande importanza che è stata data anche alla formazione dei volontari, grazie ad incontri fatti in collaborazione con il Cesvot e, per il futuro, l'intenzione e la volontà di coinvolgere anche le scuole. Sono stati poi elencate le iniziative della Fondazione per la Coesione Sociale che sono state realizzate in questi quattro anni o che comunque sono state avviate e sono in fase di completamento:

Il centro polifunzionale semiresidenziale dell'Associazione Italiana Persone Down Versilia

Un importante progetto su cui FCS ha stanziato 400 mila euro riguarda la costruzione di un complesso polifunzionale di circa 550 mq, con al piano terreno laboratori per ragazzi affetti dalla Sindrome di Down e, al primo piano, un complesso residenziale dove sperimentare percorsi di vita autonoma.

Le Serre Sociali di ANFFAS Lucca

FCS ha sostenuto ANFFAS, con un contributo di 250 mila euro, determinante per l’acquisto dei terreni a Carraia e per la realizzazione delle nuove serre, dove giovani provenienti dai servizi ANFFAS, coadiuvati da educatori, producono piante da fioritura annuale ed ortaggi. Il finanziamento serve anche per la riqualificazione di un capannone destinato all’accoglienza stabile degli utenti.

Il progetto “Verso l’indipendenza: abitare in autonomia”

di Associazione Down Lucca

FCS ha sostenuto con 12 mila euro l’Associazione Down Lucca, che, in partenariato con il Comune di Capannori e l’Azienda USL Toscana nord ovest, realizza un’attività volta all’educazione all’autonomia abitativa.

Le autonomie residenziali di C.RE.A a Viareggio

“FACTORY CREA – Laboratorio residenziale per sperimentare autonomie” è il progetto, sostenuto da FCS con 146 mila euro, che propone percorsi di autonomia nella residenzialità per disabili adulti.

Il centro di integrazione del Gruppo Volontari della Solidarietà di Barga.

È uno dei progetti più significativi, sostenuto da FCS con 300 mila euro. Con la costruzione di un nuovo edificio, il Gruppo Volontari della Solidarietà (G.V.S.) di Barga ha potuto disporre di una nuova sede e di locali adeguati perrealizzare nuovi laboratori espressivo-artigianali per persone disabili.

Locali rinnovati per i laboratori della Misericordia di Borgo a Mozzano

Con 70 mila euro FCS ha contribuito alla realizzazione del progetto “L’officina della solidarietà” con cui la Misericordia di Borgo a Mozzano intende dar vita a tre laboratori dedicati a soggetti disabili, sia sociali che sanitari, con una particolare attenzione a persone affette da autismo.

La struttura residenziale per il “Dopo di noi” della Misericordia di Corsagna

Grazie al contributo di 200 mila euro di FCS verranno realizzati 3 appartamenti modulari basati sul principio del «social housing», una struttura residenziale per la gestione del “Dopo di Noi”.

La co-progettazione

La Fondazione per la Coesione Sociale ha infine stanziato risorse per la progettazione di interventi che saranno finanziati dai fondi del Bando Regionale relativo all’accompagnamento al lavoro di persone disabili e soggetti vulnerabili (Programma operativo Regionale Toscana FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020).

Mazzarella ha voluto inoltre sottolineare l'importanza del lavoro in rete con istituzioni e associazioni del territorio, cosa che è stata fortemente voluta dalla Fondazione per la coesione sociale, per la realizzazione delle iniziative e quindi per la buona riuscita dei progetti.