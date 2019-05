Cronaca



Rio Sana, si mette in sicurezza il tratto di Segromigno

mercoledì, 22 maggio 2019, 12:31

Si rinnova l’impegno del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la messa in sicurezza del Rio Sana: una delle arterie idrauliche più importanti del Capannorese, da sempre al centro dell’attenzione dell’Ente consortile, che proprio qui, negli anni, ha concentrato interventi e risorse. Proprio in questa direzione, è stato approvato un progetto da oltre 17mila euro per una serie di interventi sul tratto di corso d’acqua a monte del viale di Segromigno.

“Sul Rio Sana partiranno dei piccoli ma fondamentali interventi per la sicurezza del territorio e dei cittadini – annuncia il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi –. Il tratto protagonista degli interventi sarà quello a monte del viale di Segromigno, dove verrà ripristinato il danneggiato muro di contenimento. Nel tratto interessato, verrà effettuato inoltre un lavoro di sistemazione dell’argine e di pulizia e risagomatura del fondo dal materiale depositato in alveo. I lavori partiranno nel periodo estivo quando, si spera, cesserà la stagione delle piogge”.