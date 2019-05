Cronaca



Sabato 25 maggio la II^ edizione di “Una Marcia in Più”

lunedì, 20 maggio 2019, 20:47

di Eleonora Pomponi Coletti

Torna la giornata dedicata a sport e disabilità organizzata da Luccasenzabarriere Onlus.

Sabato 25 maggio saranno due gli eventi in programma: la “passeggiata senza barriere” al mattino tra le vie della città della lunghezza di 2,7 km. Partirà dalla Cattedrale di San Martino per passare da Palazzo Ducale, dall’Oratorio della Madonnina, dal Caffè delle Mura, dalla Sortita baluardo Santa Maria, percorrerà poi un breve tratto di circa 200 metri sulle Mura di Lucca per poi finire alla Sortita baluardo San Paolino, alla Confluenza dei Fossi e poi ancora al Baluardo San Paolino, alla Cavallerizza, all’antica Porta di Lucca, alla Basilica Minore di San Paolino, ai Palazzi Ardi e Mazzarosa, a Casa Puccini, al monumento commemorativo al Maestro, alla Chiesa di San Michele in foro, la Chiesa di San Giusto, la Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata e le terrazze dei palazzi di Piazza San Giovanni e San Martino.

Il ritrovo fissato a Piazza San Martino alle 9:30 ove saranno presenti gli stand di Luccasenzabarriere e la partenza sarà alle ore 10:00.

Le persone normodotate potranno fare l’esperienza di attraversare il centro storico su delle carrozzine messe a disposizione dell’evento dall’Ortopedia Michelotti (40 in tutto), in questo modo sarà più facile prendere consapevolezza con le problematiche affrontate dai disabili quotidianamente.

Il Rotary ha fornito ad alcuni negozi delle pedane di accesso per disabili che le attività in questione metteranno all’esterno delle attività durante il passaggio della passeggiata per dar modo ai disabili di accedere all’interno e per sensibilizzare i negozianti sul tema delle barriere architettoniche; all’evento parteciperà anche l’Istituito Fermi – Giorgi che ha coinvolto quattro classi nel progetto.

Nel pomeriggio poi, dalle 14:30 alle 18:30 si terrà, presso il Palazzo delle Esposizioni in Piazza San Martino, il convegno “per una città senza barriere”; farà da moderatrice Elena Cosimini e aprirà gli interventi il presidente di Luccasenzabarriere Onlus, Domenico Passalacqua.

Interverranno l’ingegner Marco Pellizon ( Michelotti Ortopedia), Claudio Canavacciuolo, Barbara Matteoli (Lamm Centro Analisi), Giulia Favilla ( psicologa psicoterapeuta Studio3), Domenico Maiullari, Mauro Domenici ( presidente A.I.G.A. Lucca), Matteo Munafò (polo Tecnico Professionale Fermi – Giorgi), Emiliano Malagoli ( presidente Associazione Diversamente Disabili) e i campioni paraolimpici Sara Morganti, Stefano Gori, Andrea Lanfri, Samuele Del Carlo, Alessia Biagini, Stefano Mango e Massimiliano Mattei saranno presenti per raccontare le proprie storie.