Sciame d'api su un cornicione di Palazzo Bernardini: intervengono i vigili del fuoco

martedì, 7 maggio 2019, 14:41

Grazie alla generosità di “Pro Classic Cycle” di Cesar Buena Jr, in via Cesare Battisti, e al “Bar Catelli” di Giovanni Catelli sulla Pesciatina, che hanno donato due Mountain Bike alla polizia di stato, e alla disponibilità delle assicurazioni Generali, da oggi i poliziotti di quartiere pattuglieranno il centro storico...

martedì, 7 maggio 2019, 11:19

Un cittadino tedesco di 50 anni, evaso il 16 aprile, dopo non essere rientrato, a seguito di un permesso premio, nella casa circondariale di Orvieto (TR), nella quale stava espiando una pena di cinque anni di reclusione per i reati di falso e ricettazione, è stato rintracciato e arrestato dai...

martedì, 7 maggio 2019, 10:49

L’organizzazione sindacale Usb P.I. ha proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata o turno di lavoro di venerdì 10 maggio. L’azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero

lunedì, 6 maggio 2019, 17:32

Una scelta strategica considerando che spesso gli operatori di Polizia sono i primi ad intervenire. Al momento sono oltre 180 i poliziotti abilitati all’uso di tale strumento salva vita

lunedì, 6 maggio 2019, 16:17

Così si presentava questa mattina il parco fluviale adiacente il Serchio a Sant'Anna. Colpa di chi abbandona i rifiuti, di chi non li raccoglie o di chi non ha ancora capito che serve qualche cestino in più

lunedì, 6 maggio 2019, 16:04

Incidente oggi pomeriggio intorno alle 14.30 sulla via provinciale per Sant'Alessio. Coinvolte tre auto, ferito uno dei conducenti