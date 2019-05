Cronaca



Scontro in via della Madonnina a Santa Margherita: feriti due carabinieri

mercoledì, 8 maggio 2019, 08:48

Un rovinoso scontro tra due auto è avvenuto questa mattina all'alba, all'incrocio tra via della Madonnina e via del Marginone a Santa Margherita, dove ad avere la peggio è stata una volante dei carabinieri di pattuglia sul territorio, che nell'impatto è finita fuori strada ribaltandosi.



Praticamente illeso, pare, il conducente della Punto, mentre per i due militari sulla gazzella, visti i vari traumi, si è reso necessario invece l'intervento di due autoambulanze del 118, Misericordia di Lucca e Croce Verde di Lucca, per il veloce trasporto in ospedale in codice rosso per dinamica.



Sul posto è subito intervenuta un'altra pattuglia sempre dei carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire le dinamiche dell'incidente. Il traffico è rimasto bloccato per diverse decine di minuti.