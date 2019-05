Seconda attività di pulizia del Serchio per Earth Strike

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 13 maggio 2019, 14:22

Si prenderà un anno di tempo per studiare la diocesi, ma non sarà un amministratore dell'esistente. Il giorno dopo il suo ingresso ufficiale, il vescovo Paolo Giulietti ha incontrato la stampa per ringraziare per la calorosa accoglienza ricevuta e rispondere alle domande dei giornalisti

lunedì, 13 maggio 2019, 14:10

Ancora due giorni di maltempo su tutta la Toscana. In particolare sono previste, oggi, lunedì, ancora piogge sui versanti orientali dell'Appennino, in Mugello e Val Tiberina, che andranno attenuandosi nel corso della giornata di domani. Per questo la Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha emanato un codice giallo...

lunedì, 13 maggio 2019, 11:31

Sarà chiusa al transito la strada regionale n. 12 del Brennero al km 16+850 in località Cerasomma (Lucca) per lavori di manutenzione alla linea ferroviaria Pistoia-Lucca-Pisa

lunedì, 13 maggio 2019, 10:26

Un nuovo defibrillatore entra a far parte della rete "Il Cuore batte per Lucca", il progetto che da 7 anni vede la provincia di Lucca cardioprotetta grazie alla sensibilizzazione svolta dalla Mirco Ungaretti Onlus

lunedì, 13 maggio 2019, 10:01

Brutta avventura per una donna di quarant'anni di Viareggio che questa notte, verso le 4, ha perso il controllo della sua Toyota, e sul secondo tornante in direzione Versilia è uscita fuori strada ribaltandosi

domenica, 12 maggio 2019, 21:22

La Diocesi di Lucca ha voluto omaggiare con un dono l’arcivescovo Paolo, nella giornata dell’inizio del suo ministero episcopale a Lucca