Sfondano la saracinesca del Fotoamatore con un autocarro: via attrezzatura per 80mila euro

giovedì, 16 maggio 2019, 17:19

di gabriele muratori

Una vetrina devastata, un negozio semidistrutto e una razzia di materiale fotografico, oltre naturalmente a tanto dispiacere, per non dire rabbia da parte del direttore, Riccardo Cortopassi. Questo è il risultato di quanto avvenuto presso il negozio "Il Fotoamatore" di Viale Puccini a Sant'Anna, il noto negozio per appassionati della fotografia, il quale nella notte tra martedì e mercoledì, è stato oggetto di un furto con spaccata per un danno che supera gli 80 mila euro.

Tutto è avvenuto nel silenzio dell'oscurità, alle ore 4.05 di mercoledì 15 maggio, dove una banda di ladri, ha sfondato la saracinesca tramite un camioncino scoperto, per poi, dopo essersi impossessati di una buona parte di merce, si è dato alla fuga senza lasciare tracce. "Tutto è avvenuto in pochissimi istanti" – riferisce amareggiato Riccardo Cortopassi, - "I ladri hanno sfondato la saracinesca e poi sono entrati nel negozio con due retromarce ben assestate. E' subito scattata l'allarme, ma nell'intervallo che arrivassero le forze dell'ordine, i quattro malviventi si sono dati molto da fare per arraffare il più possibile e con il massimo della velocità. Hanno caricato tutto quello che potevano sul cassone".

Due colpi violenti che naturalmente hanno fatto destare dal letto alcuni dei vicini, soprattutto alcuni condomini del palazzo cui è ubicato il negozio, i quali, una volta affacciatisi alla finestra e visto quello che stava accadendo, hanno immediatamente avvertito il 112. La banda, dopo circa tre minuti e dopo aver raccolto un congruo bottino, si è data alla fuga con lo stesso camioncino, riuscendo a prendere il largo prima dell'arrivo dei carabinieri e della vigilanza privata, giunta sul posto prima dei militari. "Abbiamo consegnato alle forze dell'ordine il filmato delle nostre telecamere interne di sorveglianza, con le quali speriamo che possano individuare indizi utili per identificare i colpevoli, anche se siamo consapevoli della relativa difficoltà" – aggiunge Cortopassi. "Il danno che abbiamo subito, si aggira intorno agli 80 mila euro, ma solo dopo un certosino conteggio dei danni potremmo stabilire un importo più corretto. A ciò comunque dobbiamo poi aggiungere il rifacimento sia della vetrina e della saracinesca, oltre a buona parte del mobilio distrutto". Al momento, il negozio è ovviamente chiuso, con tanto di cartello che avverte della causa di chiusura. Accanto al pannello di legno che sigilla la precedente vetrina, gli infissi di metallo contorti in attesa di essere rimossi. "Prossima apertura? Non lo possiamo ancora stabilire con certezza. Secondo quanto avvenuto tempo fa al negozio "Il Fotoamatore" di Bologna, il quale subì un furto con un simile modus operandi, si può stimare una tempistica non inferiore a 30 giorni".