Si avvia alla conclusione il "Festival del Fiume" sul Serchio

venerdì, 31 maggio 2019, 12:54

Escursioni di rafting sul Serchio, l'osservazione naturalistica del parco fluviale, buona cucina e un pomeriggio dedicato ai bambini e ai più piccoli.

Si avvia alla conclusione il "Festival del Fiume 2019": un fine settimana di iniziative, per riportare il Serchio al centro della vita della Città. Un week-end di incontri, laboratori, impegno, musica, iniziative culturali, degustazioni, per fare festa al Serchio e per abitare Lucca, a partire dalle sponde del Fiume.

La manifestazione quest'anno è concentrata in particolare sul tema dei cambiamenti climatici e si svolge principalmente alla Fattoria Urbana "Riva degli Albogatti" di via del Callarone a Nave, proprio nei pressi del Fiume. I curatori si sono posti l'obiettivo di proporla promuovere la vivibilità, la fruibilità, la sicurezza e la bellezza del Serchio e del suo parco fluviale.

Domani (sabato 1 giugno), dalle ore 10,00 alle ore 12,00, laboratorio di Tai-Chi, col maestro Andrea Lombardi. Alle ore 10,30, "Famiglie sostenibili – La Laudato Sì commentata per le giovani famiglie". Presentazione dell'edizione curata dall'Arcidiocesi di Lucca e donata alla giovani coppie, a cura di Caritas Lucca e Ufficio Famiglia Diocesano. Il dialogo sarà con gli autori dei testi di commento: tra questi, Massimo Toschi, padre Guidalberto Bormolini, Rossano Ercolini, Catia Bigongiari; sarà presente il vescovo Paolo Giulietti. Alle ore 12,30, degustazione a cura di "Calafata" e "Conserve". Alle ore 14,30, pulizia partecipata del fiume: aperta a tutti i cittadini (partenza dalla Terrazza Petroni). Dalle ore 16,00 alle ore 19,00, vari laboratori: "mimesi", a cura di BI-DONE; tessitura al telaio, con Elena Febbrai; Acroyoga, con Linda Palazzolo. Alle ore 20,00 cena e alle ore 21,00, concerto del musicista lucchese Effenberg.

Dopodomani (domenica 2 giugno), a partire dalle ore 9,00 e per tutta la giornata, i "bioblitz": esplorazioni nel parco fluviale per campionare la biodiversità che ci circonda, guidati da esperti del settore alla ricerca di insetti, uccelli, anfibi, rettili, pesci, piante e tutto ciò che un ambiente naturale può ospitare. Dalle ore 10,30 alle ore 19,30, escursioni di rafting sul Serchio con Luccarafting: il tratto percorso sarà dalla Fattoria Urbana a Ponte San Pietro. Alle ore 11,00, Yoga con Stefania Favilla. Alle ore 13,30, workshop gastronomico col cuoco Massimo Giorgi: le erbe spontanee in tavola; a seguire, degustazione dei piatti preparati. Dalle ore 16,00 alle ore 19,00, "Il Serchio dei bambini": giornata dedicata ai più piccoli con giochi, letture, laboratori e musica. Partecipano il laboratorio orchestrale lucchese, l'associazione Nati per leggere, i Karacongioli e Percorso in fattoria. Alle ore 17,30, "pace e marmellata: premiazione della seconda edizione del concorso per le migliori confetture casalinghe, promosso dal progetti "ConServe: alimentiamo comunità, recuperando risorse". Dalle 18,30 alle 22,30, musica popolare con "La Serpe d'oro". Alle ore 19,30, esposizione dei lavori e premiazione del Photocontest "Cambiamenti". Dalle ore 20,00 alle ore 22,30, apericena.

Per informazioni, si può chiamare ai numeri 336/1758719 e 334/8071351 o inviare una mail a festivaldelserchio@gmail.com. Il Festival è anche su facebook con la sua pagina, su cui si può visionare il programma completo e dettagliato.