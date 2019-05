Cronaca



Si guadagnava da vivere spacciando: arrestato 29enne somalo

mercoledì, 29 maggio 2019, 12:52

Ieri pomeriggio, gli investigatori della polizia di Stato di Lucca hanno arrestato Moh’ud Iman, somalo di 29 anni, residente a Lucca, regolare sul territorio nazionale. Ospite di un italiano, il ragazzo deteneva nella propria stanza 20 grammi di cocaina e 10 grammi di marijuana.

Il giovane, con un precedente per spaccio, in mancanza di una stabile attività lavorativa, si guadagnava da vivere spacciando stupefacenti. Sembra che lo straniero fosse diventato il punto di riferimento dei numerosi acquirenti frequentatori dei locali del centro storico lucchese.

Gli investigatori della squadra mobile, che hanno perquisito l’abitazione, hanno poi trovato nella disponibilità del somalo sostanza da taglio, un bilancio di precisione e materiale per il confezionamento.

Stamattina, è stato celebrato il rito per direttissima. Per il somalo, carcere in attesa del processo, previsto per il 28 giugno.