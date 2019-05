Cronaca



Si ribalta nella notte con l'auto, illesa la conducente

lunedì, 13 maggio 2019, 10:01

di gabriele muratori

Brutta avventura per una donna di quarant'anni di Viareggio che questa notte, verso le 4, ha perso il controllo della sua Toyota, e sul secondo tornante in direzione Versilia è uscita fuori strada ribaltandosi. Subito si sono fermati alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena che hanno immediatamente allertato il 118. Interventi quindi, oltre all' automedica di Lucca e all'ambulanza della Misericordia di Lucca per prestargli soccorso, anche una squadra di vigili del fuoco ed una pattuglia della polizia di stato e dei carabinieri preparati al peggio. Una volta che invece i pompieri hanno estratto dall'abitacolo la donna, per lei è stato fortunatamente diagnosticato solo tanto spavento per l'incidente e dispiacere per il danno all'auto, rimando miracolosamente illesa nonostante la brutta uscita di strada.