Spacciavano eroina di pessima qualità, arrestati tre tunisini

mercoledì, 22 maggio 2019, 12:19

di aldo grandi

L'indagine della squadra mobile di Lucca, guidata da Silvia Cascino, era partita dopo che, a gennaio, c'era stato un caso di overdose per l'assunzione di eroina di pessima qualità. Gli accertamenti avevano permesso di scoprire in località Muntuolo, in una zona boschiva, due tunisini che spacciavano sistematicamente droga per tutto il giorno. Il tossico, vittima dell'overdose, si era lamentato con gli investigatori della cattiva qualità dell'eroina assunta.



Vistisi scoperti, i due spacciatori hanno pensato di spostare la zona dove vendere la sostanza stupefacente a Filettole. E anche qui, accertato dalla polizia di Pisa, si è avuta una overdose di eroina presumibilmente proveniente dalla stessa fonte. Al termine dell'indagine il gip presso il tribunale di Lucca ha firmato due ordini di custodia cautelare in carcere per una coppia di tunisini e ieri mattina (nelle foto), poco prima delle 11, a San Giuliano Terme, l'auto civetta della squadra mobile lucchese, coadiuvata da una pattuglia della sezione volanti della questura di Pisa, ha intercettato, bloccandola, l'auto sulla quale viaggiavano uno dei due destinatari delle misure cautelari e un altro tunisino che è stato trovato in possesso di 18 grammi di cocaina ed è, quindi, finito in manette in flagranza di reato. Il terzo tunisino è stato rintracciato nella serata di ieri alla stazione ferroviaria di Pisa e arrestato.



Due dei tre arrestati - T. N. e C.R., entrambi ventenni, irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora – sono stati sottoposti ad ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Lucca per spaccio continuato in concorso, mentre il terzo - T.R. di 23 anni, anche egli irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora - è stato arrestato in flagranza di reato per la detenzione di un involucro di cocaina di circa 18 grammi. Questa mattina si è svolto il processo per direttissima che è stato condannato, con rito direttissimo, a un anno e 10 mesi di reclusione.