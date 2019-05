Cronaca



Svaligiano sei box auto: polizia a caccia dei due ladri

sabato, 11 maggio 2019, 09:53

Nella notte tra giovedì e venerdì due ladri hanno colpito in zona Pontetetto, svaligiando sei box auto, ma la polizia è riuscita a recuperare la refurtiva. Uno dei proprietari, infatti, intorno alle 5 del mattino, è riuscito a vedere due uomini fuggire su una macchina, avvisando tempestivamente il 113.



Le volanti della polizia si sono immediatamente recate in zona alla ricerca dell'auto, che è stata trovata poco distante dal luogo dei furti, incidentata e abbandonata. L'abitacolo era pieno di oggetti trafugati dai garage, tra cui molti attrezzi da lavoro, bottiglie di vino, piccoli elettrodomestici.



I derubati, nel corso della mattina, si sono recati presso la questura dove hanno potuto recuperare la refurtiva. Sono in corso indagini da parte della squadra mobile per risalire agli autori dei furti.