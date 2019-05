Cronaca



Tenta la "truffa dello specchietto" ai danni due donne

mercoledì, 22 maggio 2019, 10:01

Ieri pomeriggio, un uomo alla guida di un'Audi scura ha tentato due volte, in zona sant'Anna, la "truffa dello specchietto" ai danni due signore.



Dopo averle seguite per un breve tratto di strada cercando di attirare la loro attenzione, ha cercato di convincerle che gli avevano rotto lo specchietto della macchina. Poi ha tentato di trovare un accordo per il risarcimento del danno chiedendo 200 euro.



Entrambe le donne, inseguite a breve distanza di tempo l'una dall'altra, non hanno abboccato alla truffa.