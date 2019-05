Cronaca



Torna per il quinto anno la Caccia al Tesoro che trasforma il centro storico nell'isola dei "Pirati a Colori"

martedì, 14 maggio 2019, 12:59

Una finestra sui mondi lontani, un’occasione unica per confrontarsi, crescere, fare domande, conoscere e approfondire. Saranno tanti, diversi, colorati e agguerriti: sono i Pirati che assedieranno il centro storico di Lucca. Niente paura, però: non stiamo parlando di orde di barbari in avvicinamento, ma dei “Pirati a colori”, i protagonisti della quinta edizione della Caccia al Tesoro, organizzata dal Forum per la cooperazione internazionale, coordinato dal Comune di Lucca, con il preciso intento di sensibilizzare i giovani al tema, più che mai attuale, dell’integrazione culturale.

Un'iniziativa che cresce anno dopo anno come dimostrano i numeri, visto che nel 2018 erano ben 28 le squadre partecipanti, per un totale di oltre 250 persone.

L'appuntamento è per sabato 25 maggio in piazza San Michele: ritrovo ore 14.30, con partenza della gara alle 15,30.

Il tema di quest'anno è la contaminazione tra culture, attraverso la quale si declinano i diversi aspetti della nostra vita quotidiana: nel linguaggio, nella musica, nella cucina, nelle tradizioni. Le tappe della caccia al tesoro consentiranno ai partecipanti di indagare e approfondire questo affascinante processo interculturale.

Saranno più che altro gli adolescenti, i protagonisti della giornata, ma l’iniziativa è chiaramente aperta a tutti, anche ai più piccoli o agli adulti, che potranno respirare un’aria diversa, imparando nuove culture e nuove tradizioni. Le squadre, che dovranno essere formate da un minimo di 4 a un massimo di 6 membri, si daranno battaglia su prove di vario tipo. La caccia al tesoro terminerà alle 19 con una merenda-aperitivo e la premiazione dei vincitori.

Sotto il Loggiato di Palazzo Pretorio saranno presenti gli stand delle associazioni che aderiscono al Forum e chi vuole potrà partecipare ai laboratori. Una zona del Loggiato sarà utilizzata per esporre gli elaborati degli studenti che hanno partecipato al progetto “Muselakwakaba – percorso didattico-teatrale sulle rotte dei migranti”, promosso dall'amministrazione comunale, in collaborazione con il Forum per la cooperazione internazionale.

ISCRIZIONI. Per iscriversi è possibile collegarsi a questo link www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14739, scaricare il modulo e inviarlo via email a mlombardi@comune.lucca.it. Oppure è sufficiente mandare un'email a mlombardi@comune.lucca.it indicando nome della squadra, nome e numero di telefono del referente. Le iscrizioni si accettano anche sabato 25 maggio, al Loggiato di Palazzo Pretorio, dalle 14,30 alle 15,30.

I PREMI. 6 biglietti (1 biglietto per ciascun componente della squadra) per concerto Summer Festival 2019; 6 biglietti (1 biglietto per ciascun componente della squadra) per l'edizione 2019 di Lucca Comics&Games; 6 biglietti (1 biglietto per ciascun componente della squadra) per il Canyon Park - Parco Avventura. È previsto un premio speciale per la squadra che otterrà il punteggio più alto, tra quelle composte da bambine/i sotto i 12 anni.

Il Forum, costituitosi a ottobre 2014, conta 32 membri, tra Comuni della provincia di Lucca, Ong, Asl, associazioni, cooperative e la sezione lucchese del Cesvot.