Cronaca



Un nuovo DAE a Mutigliano in memoria del nuotatore Alessandro Natali

lunedì, 13 maggio 2019, 10:26

di gabriele muratori

Un nuovo defibrillatore entra a far parte della rete "Il Cuore batte per Lucca", il progetto che da 7 anni vede la provincia di Lucca cardioprotetta grazie alla sensibilizzazione svolta dalla Mirco Ungaretti Onlus. Con i fondi raccolti da parenti e amici di Alessandro Natali, il nuotatore che ha perso la vita durante una gara regionale a Siena 3 mesi fa, è stato acquistato dall'associazione il secondo Dae per essere installato all'interno del campo sportivo del paese di Mutigliano, frazione dove risiede la famiglia di Alessandro.



Il dispositivo, del tipo semiautomatico, può essere utilizzato da chiunque in caso di bisogno, semplicemente seguendo le semplici indicazioni vocali. "Alessandro era un cugino acquisito di mio fratello Mirco" - sottolinea il presidente della Onlus, Stefano Ungaretti.



"Entrambi hanno avuto il medesimo destino, a seguito del maledetto arresto cardiaco improvviso. Il primo durante una gara di nuoto, il secondo nel sonno". Un destino beffardo e crudele che però non ha scoraggiato le due famiglie Natali e Ungaretti nel portare avanti questo messaggio di sensibilizzazione e cultura. "Un grande abbraccio ai familiari di Alessandro e soprattutto a Greta, la figlia più piccola, Giacomo il figlio e Monica la moglie" conclude Ungaretti. "Che il dolore possa trasformarsi in qualcosa di grande, magari in gesto come quello di oggi, utile per il prossimo".