Un osservatorio permanente sull’esperienza di ricovero ospedaliero

venerdì, 24 maggio 2019, 12:39

Dal 2018 in Toscana c’è una grande novità nelle indagini tra i pazienti ricoverati negli ospedali della Regione. Sono infatti in corso le rilevazioni PREMs (Patient Reported Experience Measures), che permettono di registrare, con un osservatorio permanente, l'esperienza dei pazienti appena usciti dal reparto e le loro impressioni a caldo. Un'innovazione significativa, questa, perché capace di diventare volano del cambiamento organizzativo e di azioni di ulteriore miglioramento nella presa in carico dei pazienti. Quindi, adesso in Toscana ed anche sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest non si misura solo la performance delle strutture ospedaliere con indicatori ‘tecnici’ ma si va nella direzione di rendere sistematico il rapporto con le persone, in quanto la sanità è fatta anche e soprattutto di relazioni umane ed è fondamentale confrontarsi con chi usufruisce delle prestazioni sanitarie, conoscerne valutazioni positive e negative.

L’indagine, promossa dalla Regione Toscana e dall’Azienda USL Toscana nord ovest e realizzata in collaborazione con il Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (Laboratorio MeS) è partita - per Asl Toscana nord ovest - in maniera graduale dal mese di novembre 2018 negli ospedali in cui i sistemi informatici hanno permesso fin da subito la rilevazione: Apuane, Lucca, Pontedera, Versilia, Livorno, Cecina, Piombino, Elba. Nei prossimi mesi l’iniziativa verrà comunque estesa a tutte le altre strutture ospedaliere dell’Azienda.

Dall’inizio delle rilevazioni PREMs ad oggi (24 maggio 2019) in Asl Toscana nord ovest sono stati contattati i pazienti dimessi da questi 8 stabilimenti, con un tasso di risposta di oltre il 35% dei pazienti dimessi (con i metodi precedenti - posta, cartaceo, telemono, web – si arrivava a circa il 20-25%).

Le prime anticipazioni sulla misurazione delle performance evidenziano giudizi molto positivi sull’assistenza ricevuta in ospedale. Nella domanda più generale che valuta l’assistenza ricevuta nel complesso dal paziente il giudizio è stato ottimo per il 60, 42% e buono per il 31,93%; quindi oltre il 92% di coloro che hanno scelto di aderire all’indagine si è ritenuto ampiamente soddisfatto dell’assistenza ricevuta durante il suo ricovero.

L’indagine PREMs, volontaria ed anonima, si svolge “a censimento”: possono partecipare tutti i dimessi in regime di ricovero ordinario. Per aderire è sufficiente fornire al personale il proprio numero di cellulare, ovvero il proprio indirizzo mail o entrambi. Se lo preferisce, l’utente può invece farsi aiutare nella compilazione da un proprio familiare o da altra persona di fiducia. In modo automatico, 24 ore dopo la dimissione, il paziente o il suo familiare, se è stata scelta questa opzione, riceve un SMS sul cellulare o una email con un link per accedere al questionario e raccontare la propria esperienza sull'assistenza ricevuta.

Il questionario è breve (per la sua compilazione bastano, in media, una decina di minuti) e si pone l’obiettivo di fornire indicazioni sulla soddisfazione ed esperienza degli utenti rispetto a questo servizio con riferimento ad aspetti come il coinvolgimento nel percorso di cura, la comunicazione, la qualità dell’assistenza, che costituiscono la base per valutare la performance dell’Azienda stessa. E’ prevista anche la possibilità di inserire un testo libero per le proprie osservazioni personali.

L'invito alla cittadinanza è quindi quello di partecipare all’iniziativa, perché l’Azienda è interessata a conoscere la valutazione dei propri pazienti, per offrire un’assistenza sempre più attenta alle esigenze delle persone ricoverate nei propri ospedali.

Le informazioni relative all’ospedalizzazione vengono quindi raccolte sistematicamente durante tutto l’anno e vengono utilizzate per monitorare la qualità dell’assistenza erogata durante il ricovero.