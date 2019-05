Uno studio del CNR di Pisa indagherà la diffusione del gioco d'azzardo: da giugno a settembre i cittadini riceveranno a casa un questionario

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 3 maggio 2019, 14:51

L'assessore al traffico ha incontrato stamani i rappresentanti di Luccasenzabarriere, di fronte alla sede del Comune in via Santa Giustina, assicurandoli che entro una settimana l'amministrazione comunale fornirà risposta ufficiale alle loro due petizioni, una riguardante gli stalli rosa per i neogenitori e l'altra la revisione degli stalli personalizzati dedicati...

venerdì, 3 maggio 2019, 14:06

Sono tante le persone delle associazioni che presteranno servizio per la giornata del 12 maggio, ognuna secondo la propria competenza, per garantire il corretto svolgimento della celebrazione e per gestire l’afflusso della comunità che vorrà partecipare all’appuntamento delle ore 18, sia all’interno che all’esterno della Cattedrale

venerdì, 3 maggio 2019, 13:20

C’era tanta gente, oggi, al funerale di don Beniamino Bedini a Capezzano Pianore. C’erano le autorità civili e militari, c’erano gli agenti della polizia di stato, presso cui don Beniamino era stato cappellano. Non mancavano le associazioni, come la Misericordia, ma soprattutto non è mancata la gente, i fedeli

venerdì, 3 maggio 2019, 10:54

"Abbiamo fatto delle richieste alle quali il comune e il sindaco non hanno mai nemmeno risposto". Questo è quanto introdotto stamani dal presidente di Luccasenzabarriere Onlus, Domenico Passalacqua, che dalle 9, assieme ad altri iscritti all'associazione, stanno mettendo in atto un sit-in di protesta per essere ricevuti dal sindaco

giovedì, 2 maggio 2019, 16:03

D'ora in poi la salvaguardia dell'ambiente a Lucca avrà un nuovo alleato nell'ispettore ambientale volontario, che, come previsto dal regolamento comunale che istituisce questa figura, affiancherà il nucleo ambientale della polizia municipale nel suo lavoro quotidiano

giovedì, 2 maggio 2019, 14:06

I controlli hanno interessato 2 mila 988 veicoli e 3 mila 210 persone, con 2 mila 189 infrazioni al codice della strada contestate. I poliziotti hanno ritirato 42 patenti e 67 carte di circolazione, con 24 automobilisti beccati alla guida dopo aver alzato un po’ troppo il gomito.