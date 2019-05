Venerdì i funerali di don Bedini, officerà monsignor Castellani

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 1 maggio 2019, 14:32

Un daino è stato recuperato questa mattina intorno alle 13 nella zona di San Pietro a Vico da una squadra dei vigili del fuoco intervenuti dal comando di Lucca. La povera bestiola dall'apparente età di tre anni era caduta probabilmente molto a monte nell'omonimo canale ed era priva di vita

mercoledì, 1 maggio 2019, 13:18

Le parole di cordoglio del vescovo Italo Castellani per la morte del presbitero don Beniamino Bendini

martedì, 30 aprile 2019, 20:39

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla Bretella direzione Firenze al chilometro 76 nel tratto compreso tra Massarosa e Lucca Ovest. La vittima è don Beniamino Bedini ex parroco di S. Anna

martedì, 30 aprile 2019, 16:43

In vista dell’ingresso di vescovo Paolo in città il 12 maggio, data in cui inizierà il mandato episcopale a Lucca, la diocesi, con la collaborazione di diverse associazioni, sta predisponendo tutti gli accorgimenti utili per quanto riguarda l’accoglienza affinché tutto si svolga nel modo migliore

martedì, 30 aprile 2019, 16:12

Durante lo svolgimento del cantiere verranno interdetti al traffico veicolare tratti di via Vecchia Romana e via dei Paladini, fatta eccezione per i residenti

martedì, 30 aprile 2019, 12:55

La scadenza per richiedere l'incentivo per acquisto libri e materiale didattico è il 14 giugno 2019. Per i redditi Isee sotto i 15.748,79 euro occorre rivolgersi ai comuni di residenza