Accumula diverse condanne, finisce in carcere

venerdì, 28 giugno 2019, 12:16

Franco Barbieri non c'è più. A noi mancheranno la sua sincerità, a volte brutale, ma sempre positiva, costruttiva, stimolante. Leggeva la Gazzetta di Lucca che riusciva a regalargli qualche sorriso per via di quella grinta e determinazione, volontà e passione che avevano contraddistinto anche tutta la sua vita

venerdì, 28 giugno 2019, 11:01

I comuni, in cui GAIA S.p.A. gestisce il Servizio Idrico Integrato, provvederanno ad emettere apposita ordinanza sindacale e vigileranno con i propri corpi di Polizia Municipale, insieme ai dipendenti della Società, affinchè vengano soppressi abusi di singoli che avrebbero come conseguenza un disservizio su una larga fascia di popolazione

giovedì, 27 giugno 2019, 20:43

Un'insensata routine è quella relativa ad una serie di atti vandalici alle automobili del servizio sociale dell'Arciconfraternita della Misericordia di Lucca, parcheggiate in Corte Portici, a due passi dalla sede di piazza San Salvatore

giovedì, 27 giugno 2019, 17:05

Doppio traguardo per padre Remo Mariani, conosciuto e apprezzato comboniano lucchese. In questi giorni infatti il missionario è tornato qui per festeggiare i suoi 80 anni di età e i suoi 50 anni di sacerdozio, di cui oltre 40 trascorsi in Brasile per aiutare i bambini di strada e le...

giovedì, 27 giugno 2019, 12:49

Luccasenzabarriere onlus collabora alla ventiduesima edizione del Lucca Summer Festival per favorire l'accesso alla manifestazione delle persone disabili. "La nostra associazione è onorata di poter contribuire a rendere sempre più fruibili a tutti i bellissimi concerti del Summer" ha dichiarato il presidente della onlus, Domenico Passalacqua

giovedì, 27 giugno 2019, 11:32

Lo evidenzia l’Azienda USL Toscana nord ovest a seguito del recente intervento del segretario della Uilm - area nord Toscana Giacomo Saisi in merito agli infortuni sul lavoro