Anpana Lucca ha formato volontari per il modulo veterinario di protezione civile

sabato, 22 giugno 2019, 20:11

Si è svolta questa mattina a Lucca, nel prato antistante la Sede Legale di Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente), Sezione Territoriale di Lucca, Fraz. Monte S.Quirico, una sessione formativa per montaggio/smontaggio di un box componibile per cani che sarà allestito, assieme ad altri acquistati dalla Regione Toscana, nella tendopoli della Regione a seguito di calamità.

Anpana Lucca, assieme ad Anpana Livorno, Anpana Pisa e Anpana Siena, è infatti entrata a far parte del costituendo Modulo Veterinario della Colonna Mobile Regionale Toscana di Protezione Civile e interverrà, in soccorso e assistenza degli animali, a seguito di calamità.

Quello di stamani è stato il primo corso formativo di questo genere tenuto da un'Associazione di Volontariato in Toscana e, forse, a livello nazionale ed è stato realizzato da Anpana Lucca per preparare ulteriori volontari al montaggio e smontaggio di questi moduli.

Al corso formativo, tenuto dagli Istruttori Bertocchini, Romeo e Ferrari, hanno preso parte una ventina di volontari provenienti dalle Sezioni Anpana di Lucca e Siena. Anpana Lucca desidera informare che sia il canile componibile allestito nella prova, sia un gattile componibile (già presentato lo scorso maggio al Festival del Volontariato in Piazza Napoleone) sono stati acquistati grazie al buon cuore dei lucchesi - e non solo - che, nel 2018, hanno acquistato i biglietti della lotteria di Anpana Lucca denominata "TuteliAMO gli animali sulle calamità".

L'acquisto di questi box per cani e gatti, fanno presente in Anpana, sono importanti per chi, in una tendopoli, desidera tenere vicino a se i propri animali d'affezione così da non spostarli in un canile o lasciarli vicino alla casa non agibile. Durante la mattinata l'area formativa ha ricevuto la visita del Presidente del Consiglio Comunale di Lucca, Francesco Battistini, che ha portato i saluti dell'Amministrazione e si è complimentato con i presenti per il loro impegno in ambito animale.