Cronaca



Aria di Summer Festival, al via i lavori all'ex Balilla

giovedì, 6 giugno 2019, 14:47

di gabriele muratori

Iniziati questa mattina i lavori per la copertura del manto erboso all'ex campo Balilla per l'allestimento dei concerti del prossimo Summer Festival, edizione numero 22. Dopo la recente delimitazione del cantiere di lavoro, sono scattate oggi le opere di copertura per la creazione della location musicale di tanto attesi concerti di Ennio Morricone, che si terrà sabato 29 giugno, e quello di Elton John, che si terrà invece domenica 7 luglio, e dove pare che i due artisti conclameranno la fine della loro carriera live. Si tratta della sesta partecipazione al Summer Festival per il più che settantenne cantautore britannico e della terza per il novantunenne compositore romano, che animeranno, come sempre, migliaia di spettatori provenienti dall'Italia e dal mondo per assistere ad uno dei tanti eventi musicali più famosi del nostro paese.