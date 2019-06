Cronaca



Arrestata 32enne per una serie di furti aggravati

martedì, 25 giugno 2019, 12:33

Nelle prime ore di venerdì pomeriggio (21 giugno), la squadra mobile ha tratto in arresto Stefania Armeni, 32 anni, in forza di un ordine di carcerazione emanato dalla procura di Lucca per un cumulo di pene.



La donna, infatti, deve scontare sei anni e quattro mesi di reclusione per una serie di furti aggravati commessi tra dicembre 2017 e gennaio 2018 sui quali è intervenuta la squadra mobile della polizia di stato ottenendo le varie condanne che, sommate, hanno dato luogo alla carcerazione.