Arrestato ladro di biciclette

mercoledì, 26 giugno 2019, 16:56

Ieri mattina, in piazza San Romano, i poliziotti di quartiere in bicicletta, hanno arrestato un ladro di biciclette. L'arresto è stato possibile grazie alla collaborazione di una testimone che, in un primo momento, ha visto l'uomo in via Galli Tassi che tentava di rompere il lucchetto di una bici utilizzando due pietre, e lo allontanava redarguendolo, poco dopo lo vedeva per strada, nei pressi del bar in piazza della Magione, impossessarsi di una bici con La catena che legava la ruota al telaio.

A quel punto ha chiamato il 113 e in pochi minuti sono arrivati gli agenti in bicicletta che hanno arrestato l'uomo, Manneh Gibril un Gambiano di 30 anni, regolare sul territorio nazionale che, tra l'altro, si trovava in violazione di un obbligo di dimora nella frazione di Santa Maria del giudice. In seguito all'arresto, in attesa della direttissima di oggi, era stato sottoposto agli arresti domiciliari, ma stamattina è stato rivisto dalla stessa testimone negli stessi luoghi del furto di ieri. Chiamato il 113, gli agenti lo hanno custodito negli uffici della Questura in attesa della direttissima che si è conclusa poco fa.

Il Gambiano ha patteggiato una pena di cinque mesi con obbligo di dimora.

La bicicletta rubata ieri, di cui non ci conosce ancora il proprietario, è custodita in questura ed è raffigurata nella foto.