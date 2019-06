Asl: firmato il primo contratto per l’efficientamento energetico di 13 edifici aziendali

Altri articoli in Cronaca

martedì, 25 giugno 2019, 12:33

Nelle prime ore di venerdì pomeriggio (21 giugno), la squadra mobile ha tratto in arresto Stefania Armeni, 32 anni, in forza di un ordine di carcerazione emanato dalla procura di Lucca per un cumulo di pene

martedì, 25 giugno 2019, 10:56

È stata una cerimonia sobria e per nulla autocelebrativa quella che si è svolta stamani alla caserma "Giacomo Puccini", sede del comando provinciale della guardia di finanza. Le fiamme gialle festeggiano oggi il 245simo anniversario dalla loro fondazione. Video

lunedì, 24 giugno 2019, 17:52

Nel pomeriggio di oggi, il presidente di Luccasenzabarriere onlus, Domenico Passalacqua, è stato ricoverato al pronto soccorso per accertamenti sulle sue condizioni di salute. Il presidente della onlus sta conducendo uno sciopero della fame dalle 18.30 di venerdì 21 giugno per chiedere che siano riassegnati gli stalli auto per i...

lunedì, 24 giugno 2019, 14:39

Un nuovo parquet per il Palatagliate di Lucca grazie alla collaborazione fra gli Amici della pallacanestro - Luca Del Bono Onlus, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il Comune di Lucca

lunedì, 24 giugno 2019, 11:31

Compie un anno, il Mercato Biologico di piazza San Francesco e, per festeggiare il primo compleanno, mercoledì 26 la storica piazza lucchese ospita una grande festa, realizzata in collaborazione con SlowFood e Comune di Lucca e l'apertura straordinaria fino alle 21:30

lunedì, 24 giugno 2019, 11:22

Quando gli operatori sono giunti sul posto, hanno trovato la donna in strada che si teneva a debita distanza dall'aggressore, il quale, nonostante la presenza dei poliziotti, a più riprese ha tentato di aggredire la donna, oltre ad offenderla ripetutamente