Cronaca



Atti vandalici agli automezzi della Misericordia di Lucca

giovedì, 27 giugno 2019, 20:43

di gabriele muratori

Un'insensata routine è quella relativa ad una serie di atti vandalici alle automobili del servizio sociale dell'Arciconfraternita della Misericordia di Lucca, parcheggiate in Corte Portici, a due passi dalla sede di piazza San Salvatore.

"Periodicamente troviamo in nostri automezzi danneggiati da inutili atti vandalici. La scorsa settimana hanno troncato uno specchietto retrovisore alla Dacia. Ieri mattina hanno piegato il tergicristallo alla Punto, rimuovendo addirittura la spazzola" – raccontano dalla dirigenza. "Solo poche settimane fa abbiamo trovato un'altra nostra autovettura con ammaccature sul cofano frontale e sul tetto, segno che qualcuno c'è saltato sopra. Nella lunga lista si annoverano poi tante altre ammaccature, graffi e segni sulla carrozzeria, oltre poi agli strappi fatti alle scritte istituzionali poste sulle fiancate".

Sono molti i mezzi in dotazione alla storica arciconfraternita, e tutti assieme richiedono ovviamente ingenti costi di ordinaria manutenzione annui, ai quali vanno purtroppo ad aggiungersi i costi per tali spregi che ad oggi appaiono oramai abitudinari. I pochi posti auto di fianco la chiesa della piazza e nel garage, non sono sufficienti a contenere tutti i mezzi, e da tempo, tramite un accordo con l'amministrazione comunale, sono stati affidati tre stalli in Corte Portici ad uso parcheggio di tre macchine per il servizio sociale. Purtroppo la piazzetta di Corte Portici, appare nascosta e specie nelle ore notturne, gruppi di ragazzetti bivaccano in vari punti, sentendosi liberi di sedersi sui cofani delle automobili dell'associazione, lasciando poi per terra rifiuti di ogni genere.

"Qualcuno oltretutto, non ci vede di buon occhio, in quanto i nostri mezzi occupano buona parte della piazza di San Salvatore" – continuano i dirigenti. "Ma la nostra associazione svolge, peraltro da secoli, un servizio per il bene comune della cittadinanza senza alcuna esclusione, e per questo richiediamo un minimo di tolleranza ai cittadini". Non per ultimo, qualche notte fa, è stato registrato l'assurdo episodio di un uomo che in preda ai fumi dell'alcool ha forzato il portellone di un'autoambulanza parcheggiata in piazza San Salvatore per poi divertirsi a suonare le sirene, fermato poi con l'intervento dei carabinieri. "I danneggiamenti che subiamo periodicamente sono privi di senso, e purtroppo gravano su fondi che potrebbero essere meglio impiegati per potenziare le nostre attività di assistenza verso la gente. E' nostra speranza che siano effettuati più controlli di sorveglianza da parte delle forze dell'ordine, ma soprattutto che gli autori di questi fastidiosi gesti si rendano conto che tali danni sono effettuati su beni che fondamentalmente appartengono alla collettività". Si tratta di situazioni disarmanti, che vanno poi ad arricchire lo sgomento pensando a quanto accaduto pochi giorni fa alla vicina Croce Verde di Prunetta, nel pistoiese, dove tre minorenni, poi individuati dai carabinieri, hanno rubato nella notte un'autoambulanza, devastandola e postando il video della bravata sul web, dopo averla abbandonata in una strada di campagna.