Cronaca



Auto si ribalta sull'A11

sabato, 29 giugno 2019, 15:56

Paura per il ribaltamento di un veicolo sull'autostrada A11, all'altezza di San Concordio. Due persone anziane, marito e moglie, sono rimaste ferite, ma fortunatamente non in modo grave.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 13. In un primo tempo si è temuto il peggio e sul posto sono stati inviati dalla centrale 118 Alta Toscana tre mezzi: un'ambulanza della Misericordia di Lucca, una della Misericordia di Marlia e l'automedica di Lucca.

Fortunatamente i due non si sono feriti in modo grave. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale San Luca, il marito in codice giallo e la moglie in codice verde.

E.B.