Aziende conciarie nel mirino della finanza: controlli anche a Lucca

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 5 giugno 2019, 12:04

Proseguono le iniziative per celebrare San Davino, il santo armeno icona dell'accoglienza e della carità, dopo le celebrazioni liturgiche del 2 e 3 giugno, una alle quali hanno partecipato l’arcivescovo della Chiesa Apostolica Armena mons. Khajag Basarmian, l’ambasciatore presso la Santa Sede della Repubblica Armena Garen Nazarian e il nostro...

mercoledì, 5 giugno 2019, 11:05

Il Gip del tribunale di Lucca ha ammesso ai servizi sociali i tre ragazzi che la notte del 4 febbraio 2018 viaggiavano nella Lancia Y guidata da Antonio Caturano che travolse e uccise Andrea Lucchesi

mercoledì, 5 giugno 2019, 10:54

Sono 459, tra bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 ai 17 anni, coloro che parteciperanno ai soggiorni estivi gratuiti 2019, in montagna o al mare, organizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in collaborazione con la provincia di Lucca

mercoledì, 5 giugno 2019, 08:53

Si chiama LUMIT, Lucca Migration Task Force, il nuovo progetto che mette a disposizione degli uffici di prefettura, questura e comuni della provincia di Lucca un gruppo di operatori specializzati per facilitare lo svolgimento dei servizi amministrativi rivolti alla popolazione immigrata

martedì, 4 giugno 2019, 17:25

Ultimi giorni a disposizione per partecipare alla procedura negoziata di affidamento della gestione in concessione dell’Ostello di San Frediano. Tra le principali novità di questo avviso di indagine di mercato rispetto al primo si segnalano la durata della concessione, che passa da 6 a 7 anni e l'importo a base...

martedì, 4 giugno 2019, 17:17

L'amministrazione comunale riconosce la crisi climatica e dà il via a un percorso per ridurre a zero le emissioni di gas serra entro il 2030 La giunta approva una delibera che rende operativo l'ordine del giorno approvato dal consiglio comunale in occasione del “Global Strike for future”.