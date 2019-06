Cronaca



Cade in un fosso a Nozzano: trasportato in elicottero a Cisanello

mercoledì, 26 giugno 2019, 21:06

di gabriele muratori

Intervento dei sanitari in codice rosso, questo pomeriggio intorno alle 16 a Nozzano San Pietro, nei pressi della locale stazione dei carabinieri, dove una telefonata al 118 di un passante, comunicava che c'era un uomo di età apparente intorno ai 30 anni, riverso in un fosso e privo di sensi.

Giunti immediatamente sul posto automedica e ambulanza della misericordia, che subito si sono precipitati a valutare le condizioni dell'uomo, che è risultato essere del tutto incosciente oltre che privo di documenti per il riconoscimento. Estratto dal fossato e dopo essere stato caricato sulla barella, è stato optato per il più veloce trasferimento all'ospedale di Cisanello con l'elicottero Pegaso in codice rosso. Inizialmente si era pensato ad un incidente, ma sul posto non sono stati rilevati, almeno per ora, elementi che possano fare pensare a ciò. Al momento l'ipotesi più probabile descrive un eventuale malore, forse per il forte caldo di quell'ora, che abbia provocato lo svenimento e la caduta dell'uomo nel fosso lungo strada.

Nella foto: Pegaso a Nozzano