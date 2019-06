Cronaca



Caos in piazza San Michele, uomo appicca incendio sotto il loggiato

giovedì, 13 giugno 2019, 11:38

di gabriele muratori

Increscioso e insensato fatto accaduto ieri sera in piazza San Michele poco prima della mezzanotte, dove un uomo sulla cinquantina d'anni, in stato di agitazione e forse in preda ai fumi dell'alcool, ha creato scompiglio sotto il loggiato di palazzo Pretorio.



Dopo alcune segnalazioni giunte ai centralini delle forze dell'ordine, carabinieri e polizia municipale si sono precipitati sul posto dove hanno trovato l'uomo che inspiegabilmente stava appiccando il fuoco ad alcuni cartoni accatastati in un angolo della loggia. Senza opporre particolare resistenza e senza nemmeno dare molte spiegazioni, il presunto piromane si è poi calmato per poi essere trasportato in ospedale per gli opportuni controlli dai volontari della misericordia di Lucca intervenuti subito dopo, mentre che i vigili del fuoco spegnevano il rogo.



Pochi i danni, se così si può dire, eccetto per alcuni metri quadrati di muro completamente anneriti. Secondo alcune testimonianze, si tratterebbe dello stesso individuo che la notte del 4 giugno forzò una delle autoambulanze d'emergenza parcheggiate in piazza del Salvatore proprio della misericordia di Lucca, trovando divertimento a suonare le sirene fino all'arrivo dei carabinieri.